تطبيق نظام الإيداع على الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة بدءا من يونيو

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من المقرر أن يتم تطبيق نظام الإيداع على الأكواب التي تستخدم لمرة واحدة في المقاهي اعتبارا من شهر يونيو القادم، كما تقرر أيضا حظر استخدام المناديل المبللة في المطاعم بدءا من العام القادم.وبموجب هذا القرار، سيمكن للعملاء استخدام ذلك النوع من الأكواب في المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة بعد دفع 300 وون كإيداع، بدءا من يوم العاشر من شهر يونيو القادم، على أن تتم إعادة مبلغ الإيداع إلى من يدفعه عن طريق المقاهي والمطاعم نفسها أو المقاهي والمطاعم الأخرى.ومن المخطط أن يتم استخدام الأكواب المعاد جمعها في إنتاج منتجات من قبل شركات إعادة التدوير.وسوف يتم حظر استخدام المناديل المبللة المصنوعة من البلاستيك في المطاعم اعتبارا من العام القادم.