الحكومة تطلب من المواطنين الامتناع عن زيارة مساقط رؤوسهم خلال عطلة رأس السنة القمرية

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طلب رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" أفراد الشعب الامتناع عن زيارة مساقط رؤوسهم خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وذلك من أجل مواجهة الوتيرة السريعة من انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".جاء ذلك في بيان أصدره "كيم" اليوم الاثنين، حيث قال إننا قد تعرفنا على مدار العامين الماضيين على مدى خطورة التحركات والتجمعات في الأعياد بشأن انتشار فيروس كورونا، داعيا أفراد الشعب إلى الامتناع عن زيارة مساقط رؤوسهم ضمن الجهود الرامية إلى حماية الأمن والسلامة الصحية.وأشار إلى أن المتحور "أوميكرون" أصبح نوعا سائدا في البلاد بدءا من نهاية الأسبوع الماضي، محذرا من أن تجاوز معدل انتشار المتحور "أوميكرون" مستوى 60% سوف يتسبب في زيادة هائلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وحذر من أن ذلك سوف يؤدي بالتالي إلى نقص في القدرة على مواجهة الوباء.