الرئيس مون يدعو للانتقال السريع إلى نظام مواجهة المتحور أوميكرون

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وسط زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور "أوميكرون"، دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى الانتقال السريع إلى النظام الذي أعدته الحكومة بشكل استباقي لمواجهة انتشار ذلك المتحور.وطبقا لبيان صحفي مكتوب صادر عن مساعد الرئيس للاتصالات العامة اليوم الاثنين، أكد الرئيس "مون" على أهمية سرعة الاستجابة لوقف الوتيرة السريعة من انتشار المتحور "أوميكرون" في البلاد.وكانت السلطات الصحية قد أعلنت أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 7 آلاف و513 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي.وبلغ معدل الإصابة بالمتحور "أوميكرون" 50.3%، ليصبح المتحور نوعا سائدا في كوريا.وشدد الرئيس "مون" على ضرورة الترويج بشكل كاف لبروتوكولات الاختبار والإجراءات الحكومية لمواجهة المتحور "أوميكرون".كما دعا "مون" أفراد الشعب إلى المشاركة في حملة مواجهة المتحور "أوميكرون" من خلال الخضوع للتطعيم وارتداء الكمامات والامتناع عن السفر خلال عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.