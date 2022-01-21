المحكمة تصدر حكما اليوم في دعوى آن لمنع مناظرة لي ويون

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عقدت محكمة في سيول جلسة استماع يوم أمس الاثنين للنظر في طلب إنذار قدمه مرشح حزب الشعب لانتخابات الرئاسة القادمة "آن تشول سو". وقالت محكمة منطقة غرب سيول إنها ليست قضية معقدة أو صعبة ولكن هناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها، وأنها ستتوصل إلى قرار في موعد أقصاه الغد الأربعاء.وكان "آن" قد رفع دعوى قضائية الأسبوع الماضي لمنع ثلاث قنوات تلفزيونية، هي: "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس"، من بث مناظرة ثنائية بين مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "يون صوك يول".ووصف "آن" تحرك الحزبين السياسيين الرئيسيين بالظلم والتواطؤ والاحتكار، وطالب المحكمة بإصدار قرار حكيم في هذا الشأن.وقد نسق الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الكبير لتنظيم المناظرة المتلفزة بين مرشحيْهما خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة مع القنوات الثلاث.ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع أخرى اليوم الثلاثاء لطلب أمر قضائي مماثل قدمته المرشحة الرئاسية لحزب العدالة "شيم سانغ جونغ".