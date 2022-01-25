فتح متحف الفن للجمهور مجانا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة 3 أيام

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أعلن المتحف الوطني الكوري للفن الحديث والمعاصر أمس الاثنين أنه سيستقبل الزوار مجانا خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، بدءا من يوم الاثنين من الأسبوع القادم وحتى يوم الأربعاء.وعلى مدار تلك الأيام الثلاثة، سيكون الدخول مجانيا في الفروع الأربعة للمتحف في سيول، وغواتشون، وقصر دوكسو، وتشونغ جو. ومع ذلك، لكن فرع سيول، الذي تُعرض فيه مجموعة رئيس سام سونغ الراحل "لي كون هي" وأعمال "آي ويوي"، سيتم إغلاقه في يوم رأس السنة القمرية الجديدة الموافق للثلاثاء.ويتم عرض أعمال الرسام الكوري الحديث الشهير "بارك سو كون" في فرع قصر "دوكسو"، بينما يمكن الاستمتاع بأبرز مجموعة من الفن العالمي من الثمانينيات إلى التسعينيات في فرع تشونغ جو.وفي إطار حدث خاص بمناسبة عام النمر، سيتلقى أول 20 زائرا ولدوا في عام النمر من الذين يصلون إلى كل فرع يوم الاثنين، دعوة إلى المتحف.