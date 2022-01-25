البنتاغون تكرر دعواتها لكوريا الشمالية لوقف الاستفزاز والعودة للحوار

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كررت وزارة الدفاع الأمريكية دعواتها لكوريا الشمالية لوقف استفزازاتها والعودة إلى الحوار. ووجه المتحدث باسم البنتاغون "جون كيربي" هذا النداء يوم أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي عندما سئل عن إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب صاروخ باليستي عابر للقارات.وقال "كيربي" إن الولايات المتحدة كانت واضحة للغاية بشأن مخاوفها من الطموحات النووية المتقدمة وقدرات الصواريخ الباليستية لبيونغ يانغ. وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة تواصل إدانتها ودعوتها لكوريا الشمالية لوقف هذه الاستفزازات والالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وحثها على محاولة إيجاد طرق لتهدئة التوتر.وأشار إلى أن واشنطن قالت بوضوح شديد إنها مستعدة للجلوس مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، لكن كوريا الشمالية لم تظهر أي رغبة في المضي قدما.وفيما يتعلق بدور الصين، حث المتحدث الأمريكي بكين على استخدام نفوذها على كوريا الشمالية للمساعدة في إعادتها إلى طاولة المفاوضات من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.