الرئيس الصيني يهنئ الرئيس الكوري بمناسبة عيد ميلاده السبعين

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قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" بعث برسالة تهنئة للرئيس "مون جيه إين" بمناسبة عيد ميلاده السبعين، أمس الاثنين.وأوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "بارك كيونغ مي" أمس أن الرئيس الصيني أرسل الرسالة إلى مون، الذي رد عليه برسالة شكر.وقالت بارك إن الرئيسين اتفقا على زيادة تعزيز التبادلات الثنائية والتعاون حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما اتفقا على مواصلة تطوير علاقات المشاركة التعاونية الاستراتيجية بين كوريا الجنوبية والصين.الجدير بالذكر أن البلدين يجريان حاليا مشاورات لعقد قمة عبر الفيديو بين الرئيسين مون وشي، لكن المسؤولين شككوا في عقد القمة قبل حفل افتتاح أولمبياد بكين يوم 4 فبراير، بسبب ضيق الوقت لتنسيق جدول الأعمال وسط التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة.