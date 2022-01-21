مدينة سيول تكشف عن إجراءات نقل خاصة بعطلة رأس السنة القمرية

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ستنفذ مدينة سيول إجراءات نقل خاصة في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة من أجل منع انتشار فيروس كورونا.وقالت حكومة المدينة إنها اتخذت هذا القرار تماشيا مع إجراءات الحجر الصحي الخاصة للحكومة المركزية، والمطبقة منذ يوم الخميس الماضي.وسوف يتم تطبيق إجراءات النقل الخاصة حتى نهاية العطلة يوم الأربعاء القادم. ومن أجل الحد من انتشار الفيروس، لن تمدد حكومة المدينة عمليات النقل العام في وقت متأخر من الليل خلال إجازة العام القمري الجديد، ولن تكون هناك زيادة في خدمات الحافلات التي تتوقف عند المقابر التي تديرها المدينة، كما سيتم تخفيض وسائل النقل العام جزئيا. وسوف تعمل الحافلات وسيارات الأجرة في وقت متأخر من الليل كالمعتاد للمسافرين الذين يصلون إلى المدينة أو يغادرون منها في وقت متأخر من الليل.وضمن إجراءات مكافحة الفيروس، ستقوم حكومة المدينة بتعزيز التطهير في محطات الحافلات الرئيسية وإنشاء مناطق عزل لحجر الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس على الفور.