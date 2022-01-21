الاقتصاد الكوري يحقق أعلى نمو منذ 11 عاما في 2021

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قال تقرير صادر عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية إن الاقتصاد الكوري نما بنسبة 4% في العام الماضي ليسجل أكبر نمو منذ أحد عشر عاما.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة أربعة في المائة في عام 2021 مقارنة بالعام الأسبق. ويتطابق هذا الرقم مع تقديرات البنك المركزي، كما يمثل أعلى معدل نمو منذ عام 2010، عندما توسع الاقتصاد الكوري بنسبة 6,8%.وقد انتعش الاقتصاد الكوري في العام الماضي بعد انكماشه بنسبة 0.9% في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا. وقاد ذلك النمو الانتعاشُ في الاستهلاك الخاص بنسبة 3,6%، والصادرات بنسبة 9,7%، على أساس سنوي.وقال التقرير إنه في الربع الأخير من العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,1%، بعدما كان 0,3% في الربع السابق.