كوريا الجنوبية تتقدم بطلب للانضمام لأكبر اتفاق تجاري في العالم في أبريل

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صرح "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بأن الحكومة الكورية ستتقدم بطلب للانضمام للاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة عبر المحيط الهادئ، في شهر أبريل القادم.جاء تصريح الوزير "هونغ" خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية الخارجية عقد اليوم الثلاثاء، حيث تم الكشف عن استراتيجية السياسات الاقتصادية الخارجية وخطة توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة لهذا العام.وقال "هونغ" إن الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة لزيادة الاستفادة من اتفاقية المشاركة الاقتصاية الإقليمية الشاملة التي من المقرر أن تتم المصادقة عليها في الأول من فبراير، ولمواجهة القضايا المحتملة عند التقدم بطلب للانضمام للاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة عبر المحيط الهادئ.وأضاف أن الحكومة الكورية ستبذل جهودا لتعزيز التعاون مع الصين وفيتنام وبعض الدول الشمالية في مجالات سلاسل التوريد والبنية التحتية والمجال الرقمي، خلال هذا العام الذي يصادف الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية معها.