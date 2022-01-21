رئيس البرلمان الكوري يزور الصين لحضور حفل افتتاح أولمبياد بكين الشتوية

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من المقرر أن يقوم رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" بزيارة للصين خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير، تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني لنواب الشعب "لي تشان شو" خلال المحادثات بينهما عبر الفيديو في شهر ديسمبر من عام 2020.وفي أثناء إقامته في الصين، سيبحث "بارك" مع "لي" سبل توسيع التبادلات بين البرلمانين الكوري والصيني بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول وبكين، كما سيشجع الفريق الرياضي الكوري المشارك في أولمبياد بكين الشتوية.وسوف يحضر "بارك" حفل افتتاح أولمبياد بكين، ويشارك في مأدبة غداء يقيمها الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، ويجري لقاء مع الكوريين المقيمين في الصين.وتدرس الحكومة الكورية إمكانية إرسال وفد حكومي إلى حفل افتتاح أولمبياد بكين بصرف النظر عن زيارة رئيس البرلمان "بارك" إلى الصين.