كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز صباح اليوم

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من طراز كروز صباح اليوم.وصرح مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي بأنه من المعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت اثنين من صواريخ كروز صباح اليوم الثلاثاء، وأن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية المتعلقة بهذا الشأن، وأنه على أهبة الاستعداد لأي طوارئ.وتقوم السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية حاليا بتحليل تفاصيل الإطلاق الأخير، بما في ذلك مكان الإطلاق ومدى الصواريخ.وقال المسؤول إن اتجاه الإطلاق ليس البحر الشرقي، مشيرا إلى الصاروخين قد حلّقا مسافة طويلة.وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ منذ يوم الخامس من شهر يناير الجاري.الجدير بالذكر أن إطلاق صواريخ كروز لا يعد انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بكوريا الشمالية.