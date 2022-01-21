شباب آسيان يختارون كوريا الجنوبية كأكثر دولة جديرة بالثقة

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اختار الشباب في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، كوريا الجنوبية كأكثر دولة جديرة بالثقة، فيما اختار الشباب الكوريون الولايات المتحدة كأكثر دولة جديرة بالثقة.ووفقا لنتائج استبيان أجراه مركز "كوريا - آسيان" خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي على 1800 من شباب 9 دول في جنوب شرق آسيا، و500 من شباب آسيان المقيمين في كوريا الجنوبية، و1000 من الشباب الكوريين، قام 93.6% من شباب آسيان و96.7% من شباب آسيان المقيمين في كوريا الجنوبية، باختيار كوريا الجنوبية كأكثر دولة في العالم جديرة بالثقة.وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن شباب دول جنوب شرق آسيا وشباب آسيان المقيمين في كوريا الجنوبية اختاروا أيضا اليابان وأستراليا كدولتين جديرتين بالثقة، بينما اتضح أن ثقتهم في الصين منخفضة.وفيما يخص أكثر الدول التي يمكن أن تفيد بلادهم في المستقبل، اختار 92.5% من شباب آسيان دول آسيان، فيما قام 96.9% من شباب آسيان المقيمين في كوريا الجنوبية باختيار كوريا جنوبية.أما الشباب الكوريون فقد اختاروا الولايات المتحدة كأكثر دول العالم التي سوف تستفيد منها كوريا الجنوبية في المستقبل، وتلتها دول جنوب شرق آسيا.