الولايات المتحدة تقيّم الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي يوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها ما زالت تقيم تقارير عن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز في وقت سابق من الأمس.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "نيد برايس" في موجز صحفي إن الولايات المتحدة تقيم أحدث عمليات الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي مع كوريا الجنوبية واليابان، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.وشدد برايس على أن الولايات المتحدة لا تحمل أي عداء تجاه كوريا الشمالية، وأنها منفتحة على الحوار والدبلوماسية، مشيرا إلى أنها قد أوضحت نواياها من قبل. وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر الحوار والدبلوماسية الوسيلتين الأكثر فاعلية لتحقيق الهدف المهم المتمثل في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد صرحت أمس الثلاثاء بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية يفترض أنهما صاروخان كروز، في وقت سابق من اليوم.ويعد ذلك خامس استفزاز من قبل بيونغ يانغ خلال هذا العام، بعد إطلاق صواريخ باليستية في أيام 5 و11 و14 و17 يناير.