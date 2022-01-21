كوريا توسّع التحذير من السفر إلى أوكرانيا وسط التوتر العسكري

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية توسيع نطاق التحذير من السفر من المستوى الثالث إلى أوكرانيا ليشمل المزيد من المناطق هناك، وسط التوتر العسكري المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.ووضعت وزارة الخارجية الكورية يوم أمس الثلاثاء، 12 مقاطعة تقع في المناطق الجنوبية والشرقية والشمالية ضمن التحذير المشدد من السفر، ونصحت الكوريين المقيمين في تلك المناطق بالمغادرة.وبذلك صارت 15 من أصل 25 مقاطعة في أوكرانيا تخضع حاليا للتحذير من السفر من المستوى الثالث، بما في ذلك المقاطعات الثلاث التي تم تضمينها سابقا بالقرب من الحدود الروسية، وهي القرم ودونيتسك ولوهانسك.كما نصحت الوزارة مواطني كوريا الجنوبية المقيمين في أجزاء أخرى من أوكرانيا بمغادرة البلاد بحثا عن مكان أكثر أمانا نظرا لحالة عدم اليقين الحالية.وقال مسؤول في البعثة الدبلوماسية الكورية في أوكرانيا إنه لا توجد خطة حتى الآن لإجلاء الدبلوماسيين والموظفين وعائلاتهم من البلاد.