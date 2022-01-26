بلينكين يدعو للضغط على الصين وكوريا الشمالية بسبب الإتجار بالبشر

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دعا وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" إلى زيادة الضغط على الدول المتورطة في الإتجار بالبشر، بما في ذلك الصين وكوريا الشمالية.جاء ذلك في كلمة ألقاها في الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل المشترك بين الوكالات الحكومية الأمريكية لرصد ومكافحة الإتجار بالبشر، أمس الثلاثاء، حيث وصف بلينكين الإتجار بالبشر بأنه قضية عالمية، وطالب بتعزيز التضامن العالمي ضدها.وقال إن هناك حاجة إلى التوصل للمزيد من السبل من أجل الضغط بشكل فعال على الحكومات التي تشارك في الإتجار بالبشر أو تساعد على ذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى الصين وكوبا وكوريا الشمالية وروسيا.وكانت الدول الأربع من بين 17 دولة في المستوى الثالث الأقل في "تقرير الإتجار بالبشر" السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في شهر يوليو الماضي. وقد تم إدراج كوريا الشمالية في المجموعة الثالثة لمدة 19 عاما متتالية.