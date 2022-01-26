إصابات كورونا في كوريا تتجاوز 13 ألفا مع بدء الموجة الخامسة من الوباء

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سجل عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث تجاوز 13 ألفا، وسط دلائل تفيد بأن الموجة الخامسة من الوباء في كوريا قد بدأت مع انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تسجيل 13 ألفا و12 حالة طوال يوم أمس الثلاثاء، وبذلك وصل إجمالي عدد الحالات إلى 762 ألفا و983 حالة. وقد قفز الرقم الأخير بأكثر من أربعة آلاف مقارنة بالرقم القياسي السابق المسجل أول من أمس، وزاد عن مستوى 10 آلاف لأول مرة منذ بداية الوباء في كوريا في يناير 2020. كما يعد الرقم الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالأسبوع الماضي، وتقريبا ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل بضعة أسابيع. ولم تؤثر موجة أوميكرون بشكل ملحوظ على عدد الحالات الحرجة أو الوفيات، حيث بلغ عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة والحرجة 385، بانخفاض مقداره سبعة مقارنة باليوم السابق. وتوفي أمس 32 شخصا بسبب إصابتهم بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى ستة آلاف و620، وانخفض معدل الوفيات إلى 0,87%. ومع ذلك، تقول السلطات الصحية إن هناك احتمالا كبيرا بأن يرتفع عدد الحالات الحرجة والوفيات مرة أخرى في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ومن بين حصيلة الإصابات بالأمس، هناك 12 ألفا و743 حالة إصابة محلية المصدر، من بينها ثمانية آلاف و154 حالة في منطقة العاصمة، بينما تم اكتشاف 269 بين الوافدين من الخارج.