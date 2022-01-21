كوريا تسجل انخفاضا طبيعيا قياسيا في عدد السكان في العام الماضي

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زاد عدد الوفيات في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي عن 28 ألفا بسبب الشيخوخة والإصابة بفيروس كورونا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على أساس شهر نوفمبر منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1983.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الوفيات في شهر نوفمبر الماضي 28 ألفا و426 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.وقال مسؤول في الهيئة إن عدد الوفيات شهد ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 2% و3% سنويا منذ عام 2010.كما أشار التقرير إلى أن عدد المواليد في شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ 19 ألفا و800، بانخفاض نسبته 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، مسجلا بذلك انخفاضا لـ72 شهرا متتالية منذ شهر ديسمبر من عام 2015.وبهذا بلغ الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في كوريا الجنوبية 8 آلاف و626 شخصا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ شهر نوفمبر من عام 2019.