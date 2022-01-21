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الاقتصادية

إل جي وجي إم تبنيان مصنعا ثالثا لبطاريات السيارات في ولاية ميتشيغان

Write: 2022-01-26 13:07:22Update: 2022-01-26 14:15:21

إل جي وجي إم تبنيان مصنعا ثالثا لبطاريات السيارات في ولاية ميتشيغان

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة "إل جي" الكورية لحلول الطاقة، وشركة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات، أمس الثلاثاء، أنهما ستبنيان مصنعا ثالثا مشتركا تبلغ قيمته 2.6 مليار دولار في لانسينغ بولاية ميتشيغان الأمريكية، ليتم من خلاله إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية.
وسيبدأ العمل في بناء المصنع في غضون هذا العام، بحيث ينتهي في النصف الثاني من عام 2024.
وتتوقع شركة "ألتيوم" المشتركة بين "إل جي" و"جي إم" أن تبلغ سعة خلايا البطاريات للمصنع الجديد 50 غيغاواط في الساعة.
وقالت الشركة إن نظام "ألتيوم" قد يوفر نطاقا يصل إلى 500 كيلومتر أو أكثر، بشحنة واحدة.
وتقوم الشركة حاليا ببناء مصنعين، الأول في ولاية "أوهايو" والثاني في ولاية "تينيسي"، لينتهي العمل في بنائهما هذا العام والعام القادم على التوالي.


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