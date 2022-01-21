توقعات بزيادة عدد المسافرين خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة بـ8 ملايين

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وفقا لمسح أجرته وزارة النقل والأراضي والبنية التحتية في كوريا الجنوبية أمس الأربعاء، من المتوقع أن يسافر 28 مليونا و770 ألف شخص خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، في الفترة من التاسع والعشرين من يناير وحتى الثاني من فبراير القادم، بزيادة مقدارها حوالي 8 ملايين شخص مقارنة بالعام الماضي.ومن المتوقع أن يكون المتوسط اليومي لعدد المسافرين خلال هذه الفترة 4.8 مليون شخص.وقال أكثر من 40% من المشاركين في المسح، والذين كانوا قد مكثوا في منازلهم في العام الماضي، إن السبب في سفرهم خلال عطلة هذا العام يعود إلى احتمال استمرار أزمة كورونا.ومن المتوقع أن يستغرق السفر من سيول إلى مدينة بوسان خلال عطلة هذا العام 6 ساعات و50 دقيقة في المتوسط، بينما ستستغرق رحلة العودة 9 ساعات و50 دقيقة.وقد دعت الحكومة أفراد الشعب إلى الامتناع عن زيارة مساقط رؤوسهم أو السفر بقدر الإمكان، من أجل منع انتشار فيروس كورونا.