سيول تدعو بيونغ يانغ إلى العودة للحوار بدلا من إطلاق الصواريخ

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شدد وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" على أنه يتوجب على كوريا الشمالية العودة إلى الحوار والتعاون بدلا من شن استفزازات صاروخية.وأضاف الوزير "لي" في كلمة ألقاها عبر الفيديو في منتدى السلام في شبه الجزيرة الكورية الذي عُقد أمس الأربعاء في جامعة "كانغ وان"، أن المزيد من التوتر سوف يتسبب في زيادة عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مما سيؤدي بالتالي إلى حالة صراع ومجابهة طويلة الأمد. وأكد "لي" أن اختيار بيونغ يانغ يجب أن يكون السلام بدلا من الصراع والمجابهة.وقال إن النصف الأول من هذا العام الذي سيتفاقم فيه السباق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، وستجري فيه انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية، وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، يعد فترة يائسة وعاجلة لا يمكن تضييعها من أجل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأكد أيضا أن إعلان إنهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية سيكون نقطة انطلاقة مهمة لإنشاء نظام للسلام بناء على التخلي عن العداء والالتزام بالحوار، معتبرا أن مثل ذلك الإعلان سيكون أمرا مفيدا من أجل استئناف المفاوضات النووية.