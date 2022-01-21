الرئيس الكوري يدعو لاستجابة أسرع ضد أوميكرون

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شدد الرئيس الكوري "مون جيه إين" على الحاجة إلى تسريع اتخاذ القرارات بشأن استجابة الحكومة للسلالة المتغيرة "أوميكرون" شديدة العدوى، حيث ارتفع عدد الحالات اليومية إلى أكثر من 13 ألف حالة أمس الأربعاء.وقال "مون"، الذي ترأس اجتماع الاستجابة للفيروس في المكتب الرئاسي، إن الاختبار الحقيقي للنموذج الكوري للحجر الصحي سيبدأ الآن، وسوف تعتمد الدرجة النهائية التي سيحصل عليها على مدى نجاح الدولة في الاستجابة للمتحور أوميكرون.وأصدر الرئيس تعليماته لكبار المسؤولين من أجل تأمين ما يكفي من أسرّة في المستشفيات، وخاصة للأطفال. كما أمر بالحصول على مجموعات اختبار المستضدات السريعة وتسليمها للحكومات المحلية. وطلب أن ينظر المسؤولون في توفير مجموعات الأدوات مجانا للفئات الضعيفة، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المنخفض.وقال "مون" إنه يجب على كوريا أن تتحلى باليقظة ضد تفشي العدوى، لكنه حذر من الإفراط في القلق أو الخوف. وأصدر تعليماته للمسؤولين بأن يشرحوا للجمهور بثقة وبالتفصيل إجراءات الاستجابة التي ظلوا يستعدون لها لمدة بلغت شهرا.