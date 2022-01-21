المبعوث النووي الكوري الجنوبي يجري محادثات هاتفية مع نظيره الروسي

أجرى المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية وروسيا محادثات عبر الهاتف لمناقشة سلسلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، أجرى الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية "نوه كيو دوك" محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الروسي "إيغور مورغولوف" أمس الأربعاء.وقالت الوزارة إن الجانبين تبادلا الآراء بتعمق حول الوضع الأخير في شبه الجزيرة الكورية وناقشا التعاون لمنع تدهور الوضع.وشدد "نوه" على الضرورة الملحة لحل قضية الصواريخ والأسلحة النووية الكورية الشمالية، والحاجة إلى استئناف المحادثات المتوقفة مع كوريا الشمالية بسرعة للقيام بذلك. ودعا روسيا إلى القيام بدور بناء في حل هذه القضية.كما أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا صحفيا أمس قالت فيه إن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الوضع في شبه الجزيرة.وقالت إن المحادثات الهاتفية أكدت على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لإحراز تقدم سريع في الحل السياسي والدبلوماسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.