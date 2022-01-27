تدهور معنويات الشركات الكورية في يناير

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تدهورت معنويات الشركات الكورية الجنوبية في شهر يناير الجاري بسبب التباطؤ في قطاع التصنيع.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الأربعاء إن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 86 نقطة في يناير، بانخفاض مقداره نقطة واحدة مقارنة بما كان عليه في شهر ديسمبر.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين بشأن مستقبل الاقتصاد.وأضاف التقرير أن مؤشر الشركات المصنعة تراجع بمقدار 5 نقاط على أساس شهري ليصل إلى 90 نقطة في يناير، في حين ارتفع مؤشر الأعمال للشركات غير المصنعة، التي تشمل المطاعم وتجارة الجملة والتجزئة، بمقدار نقطة واحدة، ليصل إلى 83 نقطة.وأرجع البنك المركزي تدهور قيمة المؤشر للشركات المصنعة إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية وتباطؤ الطلب في صناعات البناء والإلكترونيات.ومن ناحية أخرى ارتفعت توقعات الشركات المحلية لشهر فبراير بمقدار نقطة واحدة على أساس شهري لتصل إلى 85 نقطة.