استمرار اضطرابات الإنترنت في كوريا الشمالية بعد الاشتباه في هجوم إلكتروني

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يبدو أن كوريا الشمالية تعاني من هجمات إلكترونية، مع استمرار انقطاع الوصول إلى الإنترنت لمنظماتها الرئيسية لليوم الثاني.وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس، لوحظ انقطاع الإنترنت لليوم الثاني على التوالي للمواقع الإلكترونية لصحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية، ووكالة الأنباء المركزية الكورية، ووزارة الخارجية، وشركة طيران "إير كوريو"، وصحيفة "مين جو جوسون" التي ينشرها مجلس الوزراء الكوري الشمالي.وقالت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الأربعاء إن الإنترنت في كوريا الشمالية تعرض على ما يبدو لفيروس هجوم رفض الخدمة "دي دوس".ووفقا للباحث "جوناد علي" في بريطانيا، فإن الهجوم وقع لحوالي 6 ساعات من صباح الأربعاء، وأدى إلى إيقاف مرور البيانات من وإلى كوريا الشمالية عندما بلغ ذروته.وبعد بضع ساعات، أصبح من الممكن الوصول إلى الخوادم التي تتعامل مع البريد الإلكتروني، لكن بعض خوادم الويب الفردية للمؤسسات الكبرى استمرت بلا اتصال بالشبكة.