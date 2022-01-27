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السياسية

كوريا الشمالية تقود مؤتمر نزع السلاح هذا العام

Write: 2022-01-27 11:44:32

كوريا الشمالية تقود مؤتمر نزع السلاح هذا العام

Photo : YONHAP News

ستتولى كوريا الشمالية رئاسة مؤتمر خفض التسلح التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة في جينيف أمس الأربعاء، فإن كوريا الشمالية من بين الدول الست التي ستترأس مؤتمر هذا العام، الذي انطلق يوم الاثنين.

وتتناوب الدول الأعضاء في المؤتمر البالغ عددها 65 دولة على رئاسة المؤتمر حسب الترتيب الأبجدي.

وسوف تترأس كوريا الشمالية والصين وكولومبيا وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والإكوادور المؤتمر هذا العام لمدة أربعة أسابيع لكل منها.

ومن المقرر أن تتولى كوريا الشمالية الرئاسة في الفترة من 30 مايو إلى 24 يونيو، مع وفدها إلى المؤتمر برئاسة السفير "هان تيه سونغ" لدى الأمم المتحدة في جينيف.

وقد ترأست كوريا الشمالية المؤتمر في عام 2011، مما أثار انتقادات من الولايات المتحدة حول أن نظام كوريا الشمالية يعد ناشرا رئيسيا للأسلحة النووية.
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