بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع سعر الفائدة في مارس

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ألمح رئيس مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي في مارس، للحد من التضخم.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، قال رئيس المجلس "جيرول باول" في مؤتمر صحفي إنه يعتقد أن هناك "متسعا كبيرا" لرفع أسعار الفائدة دون الإضرار بسوق العمل.وقالت اللجنة في بيان إنها تتوقع أنه سيكون من المناسب أن يتم "قريبا" رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة.وأوضح "باول" أن صانعي السياسات سيتخذون قرارا في هذا الشأن خلال الاجتماع القادم المقرر عقده في مارس، وأن اللجنة مستعدة لرفع سعر الفائدة، على افتراض أن الظروف ستكون مناسبة.وقال أيضا إن الاقتصاد الأمريكي لم يعد بحاجة إلى مستوى مستدام من دعم السياسة النقدية، في ظل قوة سوق العمل وارتفاع الأسعار.