ترشيح السفير الأمريكي لدى كولومبيا لمنصب السفير لدى كوريا الجنوبية

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اتضح أن السفير الأمريكي الحالي لدى كولومبيا "فيليب غولدبرغ" قد تم ترشيحه لمنصب السفير الأمريكي الجديد لدى كوريا الجنوبية.ووفقا لمصادر دبلوماسية أمس، قامت حكومة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" مؤخرا بترشيح السفير غولدبرغ وطلبت من الحكومة الكورية الموافقة عليه.وأوضحت المصادر أن السفير المرشح يتوافق مع مبادئ حكومة بايدن، كما أنه لا يوجد ضده أي معارضة من قبل الحزب الجمهوري، وبالتالي من المتوقع أن يتم الكشف عن ترشيحه في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا لم تظهر أي مشاكل خاصة.وإذا وافقت الحكومة الكورية على ترشيحه، فمن المقرر أن يخضع لعملية اعتماد في مجلس الشيوخ الأمريكي.ومن المتوقع أن يستغرق توليه للمنصب عدة شهور.يشار إلى أن غولدبرغ سفير محترف وهو أعلى مناصب دبلوماسي تمنحه وزارة الخارجية الأمريكية، وقد ظل يعمل سفيرا للولايات المتحدة لدى كولومبيا منذ عام 2019، كما تولى منصب المنسق المسؤول عن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية خلال عامي 2009 و2010 في فترة حكومة الرئيس الأسبق "باراك أوباما".ويذكر أن عملية تعيين السفير الأمريكي لدى كوريا تم تأخيرها منذ انطلاق الحكومة الأمريكية الجديدة حيث ظلت السفارة الأمريكية في سيول تدار على أساس نظام القائم بالأعمال لمدة تزيد عن عام حتى الآن.