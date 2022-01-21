43,5 % زيادة في أرباح سام سونغ التشغيلية في العام الماضي

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سجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات أكبر حجم من المبيعات في تاريخها بفضل ازدهار صناعة أشباه الموصلات رغم طول أمد جائحة كورونا.وقالت الشركة الكورية اليوم إن قيمة أرباحها التشغيلية في العام الماضي بلغت 51 تريليونا و633 مليارا و900 مليون وون، أي حوالي 43 مليارا و481 مليونا و179 ألف دولار، بزيادة نسبتها 43.45 % مقارنة مع العام الأسبق، بينما زادت مبيعاتها بنسبة 18.07% بالمقارنة مع العام الأسبق.بهذا سجلت سام سونغ أكبر حجم في تاريخها من حيث المبيعات السنوية بينما كانت أرباحها التشغيلية هي الأعلى منذ عام 2018 الذي شهد فترة ازدهار صناعة أشباه الموصلات، وكانت أيضا أعلى أرباح تشغيلية تسجلها على الإطلاق.وبلغ حجم مبيعاتها في العام الماضي 94 تريليونا و160 مليار وون، أي حوالي 79 مليارا و293 مليون دولار، لتحتل المركز الأول عالميا لأول مرة منذ 3 أعوام، متغلبة على شركة "إنتل"، التي سجلت 79 مليارا و20 مليون دولار.