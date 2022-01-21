الحكومة الكورية تتوقع عدم تأثير اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي على السوق المحلية

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توقعت الحكومة الكورية ألا يحدث تأثير سلبي على السوق المالية المحلية نتيجة لتوقعات اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة قريبا في الولايات المتحدة.جاء ذلك في اجتماع للاقتصاد الكلي والتمويل عقده "لي اوك وون" النائب الأول لوزير المالية والاستراتيجية الكوري في مركز البنوك وسط العاصمة سيول اليوم، حيث قال إن الأسواق المالية الدولية استوعبت نتائج الاجتماع الليلة الماضية وأظهرت تغيرات محدودة بشكل إجمالي.وأضاف أن نتائج اجتماع اللجنة الأمريكية كانت متوافقة بشكل عام مع توقعات الأسواق، إلا أن التصريحات حول احتمال أن يكون عدد مرات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة أكثر من 3 مرات فيمكن تفسيرها على نحو متشدد إلى حد ما، مشيرا إلى استمرار عدم حدوث مخاطر في الأسواق المالية الدولية بعد الاجتماع، مثل انخفاض أسعار الأسهم أو رفع أسعار الفائدة، موضحا أن المخاوف من سرعة تطبيع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسات المالية كانت قد انعكست بالفعل على السوق المحلية من قبل، وبالتالي لم يحدث تغيير كبير بعد الاجتماع.وأكد على أن الحكومة الكورية سوف تتخذ كل الإجراءات الاحتياطية لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بما في ذلك شراء السندات الحكومية بالتعاون مع البنك المركزي عند الضرورة.وفيما يتعلق بالاضطرابات السياسية في أوكرانيا، أشار المسؤول الكوري إلى احتمال حدوث ارتفاع في أسعار المواد الخام، وخلل بين العرض والطلب إذا طال أمد الأزمة، وقال إن وزارة المالية شكلت فريق عمل للطوارئ بمشاركة الوزارات ذات الصلة من أجل التعامل السريع مع تطورات الأوضاع هناك.