المقذوفات الأخيرة لكوريا الشمالية قطعت 190 كيلومترا ووصلت إلى ارتفاع 20 كيلومترا

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حلق المقذوفان اللذان أطلقتهما كوريا الشمالية صباح الخميس والمشتبه في كونهما صاروخين باليستيين قصيري المدى لمسافة 190 كيلومترا تقريبا في اتجاه البحر الشرقي، على ارتفاع بلغ حوالي 20 كيلومترا.وقالت هيئة الأركان المشتركة أن سلطات الدفاع والاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل مزيد من التفاصيل حول سرعة المقذوفات ومسار حركتها.وقدر الجيش الكوري الجنوبي أن الصواريخ الأخيرة سارت بنفس سرعة الصواريخ الباليستية بوجه عام، مما يعني أن سرعتها القصوى بلغت ما بين 4 إلى 5 ماخ، أي 4 إلى 5 أضعاف سرعة الصوت.وتكهن الجيش بأن المقذوفات ربما تكون قد أصابت جزيرة مستهدفة غير مأهولة قبالة ساحل مقاطعة شمال "هامكيونغ".ويعتقد الخبراء العسكريون أن المقذوفات الأخيرة يمكن أن تكون الصاروخ الباليستي "KN-23"، الذي يشبه الصاروخ الروسي "Iskander-M"، أو قاذف الصواريخ المتعددة "KN-25".