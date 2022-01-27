المحكمة العليا تؤيد عقوبة السجن لمدة 4 سنوات لزوجة وزير العدل السابق

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أيدت المحكمة العليا حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على "جونغ كيونغ شيم"، زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، الذي أدين بسلسلة من تهم الفساد.ووافقت المحكمة العليا اليوم الخميس على الحكم الصادر عن محكمة أدنى في 15 تهمة، من بينها عرقلة أداء الواجب وتزوير وثيقة خاصة وانتهاك قانون سوق رأس المال.وبذلك الحكم، أقرت المحكمة العليا جميع تهم الاحتيال الأكاديمي المتعلقة بقبول ابنتها في الجامعة.وجاء حكم المحكمة بعد عامين ونصف من بدء النيابة تحقيقاتها في مزاعم الفساد التي تحيط بزوجة وزير العدل السابق.وخلال محاكمتها الأولى، حُكم على "جونغ" بالسجن لمدة 4 سنوات وتسديد غرامة قدرها 500 مليون وون ومصادرة 140 مليون وون أخرى.ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن لمدة 4 سنوات، لكنها خفضت الغرامة إلى 50 مليون وون ومبلغ المصادرة إلى 10 ملايين وون.وقد تقدمت "جونغ"، التي أصرت على نفي المزاعم ضدها، باستئناف على الحكم الثاني.