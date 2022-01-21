إصابات كورونا في كوريا تسجل رقما قياسيا جديدا

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وسط زيادة انتشار متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، سجل عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة في كوريا الجنوبية أكثر من 10 آلاف حالة لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 16 ألفا و96 حالة، منها 15 ألفا و894 حالة محلية المصدر، و202 حالة لدى القادمين من الخارج.وعلى الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 34 شخصا، ليصل إلى 316، بينما توفي 24 آخرون بسبب الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و678 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ معدل انشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى ذوي الحالات الخطيرة 19% على مستوى البلاد حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الخميس.