تبرئة نائب وزير العدل السابق في قضية الرشوة

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أعلنت محكمة سيول العليا أمس الخميس أن وزير العدل السابق "كيم هاك أوي" غير مذنب في قضية الرشوة.وأصدرت المحكمة حكمها بعد 7 أشهر من إعادة المحكمة العليا القضية إلى محكمة أقل درجة، حيث شككت في مصداقية الشهادة المستخدمة لإدانته.وفي المحاكمة الأولى للقضية، أُعلن أن "كيم" غير مذنب بتلقي رشاوى بقيمة 43 مليون وون من رجل أعمال بين عامي 2000 و2011، لكن محكمة الاستئناف نقضت الحكم وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف.وفي يونيو الماضي، أمرت المحكمة العليا بإعادة المحاكمة، قائلة إنها لا يمكنها أن تستبعد احتمال أن رجل الأعمال، الذي تمت الإشارة إليه بلقبه "تشيه" فقط، يمكن أن يكون قد غير شهادته التي أدت إلى إدانة "كيم" تحت إكراه وكلاء النيابة.وعلى غرار تعليل المحكمة العليا، قالت محكمة سيول العليا في حكمها إنه من الصعب النظر إلى شهادة "تشيه" على أنها ذات مصداقية كافية لاستبعاد أي شك معقول في براءة "كيم".