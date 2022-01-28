واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ وتشدد على الجهود الدبلوماسية

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أدانت الولايات المتحدة أحدث إطلاق صاروخي بواسطة كوريا الشمالية، وأعادت التأكيد على التزامها بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والدبلوماسية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" لوكالة أنباء يونهاب، التي يقع مقرها في سيول، إن أحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية والتجارب الأخرى التي أجرتها هذا الشهر تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي، وتشكل تهديدا للدول المجاورة والمجتمع الدولي.كما أكد أن واشنطن لا تزال تركز على نهجها الدبلوماسي تجاه بيونغ يانغ، وحث كوريا الشمالية مرة أخرى على العودة إلى الحوار.ومن ناحية أخرى، قدرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ أنه على الرغم من أن سلسلة اختبارات الصواريخ الباليستية الأخيرة لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها، فإنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي صباح يوم الخميس، وفقا لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في استعراضها السادس للقوة خلال هذا الشهر وحده.