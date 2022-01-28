وكالة فيتش تحافظ على تصنيفها الائتماني لكوريا مع نظرة مستقبلية مستقرة

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حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "إيه إيه سالب"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وصرحت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية أمس الخميس بأن الوكالة أبقت على التصنيف عند المستوى "إيه إيه سالب"، وهو رابع أعلى تصنيف في مقياس الوكالة العالمية، الذي تنتمي إليه أيضا كل من بريطانيا وبلجيكا وهونغ كونغ.وقالت "فيتش" إن هذا التصنيف يعكس قوة الوضع المالي الخارجي لكوريا الجنوبية والأداء القوي للاقتصاد الكلي والصادرات القوية، التي توازنها المخاطر الجيوسياسية من كوريا الشمالية والتحديات الهيكلية بسبب شيخوخة السكان.كما حافظت الوكالة على توقعاتها لنمو الاقتصاد الكوري لهذا العام عند مستوى 3%.