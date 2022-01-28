إصابة 27 من أفراد طاقم المدمرة تشونغ هيه بفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

كشفت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الخميس عن نتائج اختبار كورونا لـ27 من أفراد وحدة "تشونغ هيه" المكونة من 304 أفراد، وقالت إنها كانت إيجابية بعد إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" بواسطة أحد المستشفيات في سلطنة عُمان.وقد أجرت الوحدة الاختبار السريع للكشف عن الفيروس على جندي ظهرت عليه أعراض الإصابة يوم الأربعاء. وعندما ظهرت نتيجة اختباره إيجابية، أجرت الوحدة الاختبار على جميع الجنود ثم تأكدت من النتائج باختبارات "بي سي آر"، حيث أصيب بالفيروس 18 ضابطا و9 بحارة. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن عشرة منهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة، بينما كان الآخرون في حالة مستقرة بلا أعراض.ويذكر أنه كان قد تم تطعيم جميع أفراد الوحدة بالكامل عندما غادروا إلى مهمتهم على متن المدمرة "تشيه يونغ" في نوفمبر، كما تلقوا مؤخرا الجرعات المعززة.وتخطط هيئة الأركان المشتركة لعزل جميع الأعضاء في فندق محلي، باستثناء مجموعة الأفراد الأساسيين اللازمة لصيانة المدمرة.وتمثل تلك ثاني عدوى جماعية منذ يوليو من العام الماضي، عندما أصيب حوالي 270 من أفراد الوحدة بالفيروس، وتم نقل جميع أعضائها جوا إلى كوريا الجنوبية.