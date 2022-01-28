ارتفاع الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال عام 2021

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شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في مؤشرات الإنتاج الصناعي والاستهلاك وكذلك الاستثمار في العام الماضي، وهو أول ارتفاع للمؤشرات الثلاثة جميعا منذ أربع سنوات.وقالت هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الجمعة إن مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد سجل 112.5 نقطة في عام 2021، بزيادة 4.8% مقارنة بالعام الأسبق.ويمثل هذا أكبر نمو خلال 11 عاما، أي منذ 2010، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 6.5%.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 5.5% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ عام 2010 أيضا. وقفز الاستثمار في المرافق بنسبة 9%.وفي ديسمبر من العام الماضي، زادت قيمة مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 1.8% على أساس شهري.