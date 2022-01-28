منتخب كوريا لكرة القدم يفوز على نظيره اللبناني ويقترب من التأهل لكأس العالم

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فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على المنتخب اللبناني بهدف مقابل لا شيء ضمن تصفيات كأس العالم أمس الخميس، واقترب خطوة أخرى من التأهل إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في قطر هذا العام.وسجل اللاعب "تشو كي سونغ" الهدف الوحيد في الشوط الأول في مباراة المجموعة الأولى في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي أقيمت على ملعب "صيدا" الدولي في مدينة "صيدا" اللبنانية.وبهذا الفوز، بلغ رصيد كوريا الجنوبية 17 نقطة بخمسة انتصارات وتعادلين، واحتفظت بالمركز الثاني في المجموعة الأولى.ويضمن المركزان الأول والثاني من كل مجموعة التأهل إلى كأس العالم.وقد ضمنت كوريا الجنوبية أن تظل في المركز الثاني على الأقل، حيث تتقدم على الإمارات العربية المتحدة صاحبة المركز الثالث بفارق ثماني نقاط، بينما أكدت إيران موقعها في الصدارة بعد فوزها على العراق بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الإيرانية طهران.وسوف يواجه المنتخب الكوري نظيره السوري صاحب المركز الرابع يوم الثلاثاء، في دبي. وإذا فاز بتلك المباراة، فسوف تضمن كوريا الصعود إلى كأس العالم.