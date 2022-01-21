واشنطن ترفض طلب سيول لبدء المفاوضات بشأن قانون التوسع التجاري الأمريكي

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دعت كوريا الجنوبية الولايات المتحدة إلى بدء المفاوضات بشأن إجراء تعديل على المادة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي، والتي تقضي بفرض تعريفات جمريكية على منتجات الحديد المستوردة، لكن الجانب الأمريكي أعرب عن تردده وخوفه من اضطرابات السوق بسبب المنتجات الصينية المستوردة.وبهذا سيكون من الصعب أن تعقد مفاوضات في هذا الشأن بين سيول وواشنطن في المستقبل القريب.جاء ذلك في اجتماع عقد أمس الخميس فيي واشنطن بين وزير التجارة الكوري "يوه هان كو" ورئيسة مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "كاثلين تاي"، حيث تبادل الجانبان الآراء حول سبل تنمية التعاون بين البلدين.وقد أكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في مؤتمر صحفي عقده في العام الماضي في ختام المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حول التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على استيراد منتجات الحديد الأوربية، أن الولايات المتحدة سوف تفرض قيودا على استيراد منتجات الحديد الصينية.وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد وقع على أمر بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألومنيوم بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري يوم الثامن من مارس من عام 2018.