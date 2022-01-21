المنظمات الدولية تعرب عن قلقها إزاء إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية

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أعربت المنظمات الدولية عن قلقها إزاء إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في موجز صحفي أمس الخميس إن عمليات الإطلاق المتتالية الأخيرة للصواريخ من قبل كوريا الشمالية تسببت في تشكيل قلق كبير لدى المجتمع الدولي.وأكد "دوجاريك" على ضرورة استئناف الحوار الدبلوماسي من أجل تحقيق نزع السلاح النووي بشكل قابل للتحقق.ومن جانبه، أصدر الاتحاد الأوربي بيانا دعا فيه كوريا الشمالية إلى التوقف عن اختبار إطلاق الصواريخ، والذي يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين.وفي البيان، قال المتحدث باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوربي إن عمليات الإطلاق المتتالية من قبل كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة والعالم أجمع، مشيرا إلى أن تلك العمليات تتعارض مع الجهود الدولية الهادفة إلى استئناف الحوار ومساعدة المواطنين الكوريين الشماليين.وشدد المتحدث على أنه يجب على بيونغ يانغ الالتزام بالقرارات التي تبناها مجلس الأمن الدولي، ودعاها إلى التوقف عن تصرفاتها التي تهدد الاستقرار، والاستجابة لاقتراح واشنطن وسيول لإجراء الحوار.