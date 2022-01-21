واشنطن تدعو بيونغ يانغ للعودة إلى الحوار

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دعا مسؤول أمريكي كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار، معربا عن قلقه من احتمال استئناف بيونغ يانغ للتجارب النووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين إلى إجراء كوريا الشمالية تجارب صاروخية متتالية منذ بداية هذا العام، وأن واشنطن حثت بيونغ يانغ مرارا على التوقف عن الاختبارات الصاروخية، مشيرا إلى أن الاختبار الأخير لكوريا الشمالية كان جزءا من نمط مزعزع للاستقرار بشكل متزايد وانتهاكا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن كوريا الشمالية تهدف من وراء الاختبار الأخير إلى فرض ضغوط على الولايات المتحدة والتحقق من نظام أسلحتها الصاروخية.وكانت كوريا الشمالية قد ألمحت إلى أنها قد تنهي تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى.وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية على كوريا الشمالية يوم الثاني عشر من يناير الجاري بعد إطلاقاتها الصاروخية المتتالية، وطالبت مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية، لكن ذلك لم يتحقق بسبب رفض الصين وروسيا.