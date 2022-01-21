كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى

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قالت كوريا الشمالية إنها نجحت في إجراء تجربة لفحص إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "هوا صُنغ - 12".الجدير بالذكر أن هذا الإطلاق الصاروخي هو اختبار إطلاق صاروخ بشكل عشوائي من أجل فحصه والتحقق من فاعليته قبل نشره ميدانيا، وهو ما يشير إلى أن صواريخ "هواصنغ - 12" قيد الإنتاج والنشر في كوريا الشمالية.وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن تجربة فحص إطلاق الصاروخ الباليستي أرض أرض متوسط المدى من طراز "هواصنغ -12"، قد تمت أول من أمس السبت، موضحة أن تلك التجربة التي تم اختيار الصاروخ فيها بشكل عشوائي استهدفت التحقق من دقة نظام الصاروخ الجاري إنتاجه حاليا.وقالت الوكالة إن إكاديمية علوم الدفاع الوطني قد أكدت دقة الصواريخ من طراز "هواصنغ - 12" وسلامتها وفاعليتها من خلال تجربة الإطلاق الأخيرة.ومن جانبها، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت يوم السبت صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي، وقد قطع مسافة 800 كيلومتر وحلق على ارتفاع ألفي كيلومتر.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ من طراز "هواصنغ - 12" منذ شهر سبتمبر من عام 2017.