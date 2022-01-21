إصابات كورونا في كوريا الجنوبية تتجاوز 17 ألفا لليوم الثالث

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 17 ألف حالة، لليوم الثالث على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 17 ألفا و85 حالة، منها 16 ألفا و850 حالة محلية المصدر، و235 حالة أخرى تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وقد تجاوز عدد المصابين بالفيروس 8 آلاف شخص لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، ثم 13 ألف شخص في اليوم التالي.وبلغ عدد المصابين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" 7 آلاف و19 شخصا خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من يناير الجاري، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالمتحور "أوميكرون" إلى 16 ألفا و879 حالة.وشهد عدد الوفيات زيادة بمقدار 23 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6 آلاف و755 حالة وفاة حتى الآن.وبلغ معدل التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة من إجمالي عدد سكان البلاد 53.1%.