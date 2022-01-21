تقارب معدلات تأييد أقوى مرشحيْن رئاسيين في استطلاعات الرأي

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومنافسه من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" يخوضان معركة متقاربة من حيث معدلات التأييد.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من يناير الجاري على 3047 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" 40.2%، بانخفاض قدره 1.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.أما مرشح الحزب الحاكم "لي" فبلغت معدلات تأييده 38.5% بارتفاع نسبته 1.7%.وتلاهما كل من مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" بـ10.3%، ومرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" بـ2.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1.8%.وفي استطلاع آخر أجراه معهد "رأي المجتمع الكوري" خلال يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير الجاري، حصل مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" على تأييد بنسبة 41.6% من المشاركين، فيما بلغت معدلات تأييد منافسه من الحزب الحاكم "لي" 37.9%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.