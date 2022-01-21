مون يحذر من أن كوريا الشمالية تقترب من إلغاء وقف الاختبارات النووية والصاروخية

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم أمس الأحد في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وأدلى الرئيس بهذه التصريحات صباح أمس الأحد خلال ترؤسه جلسة مكتملة لمجلس الأمن القومى، انعقدت بشكل طارئ مباشرة بعد أن أطلقت كوريا الشمالية قذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي من مقاطعة شمال "جا كانغ" باتجاه البحر الشرقي في استعراضها السابع للقوة خلال هذا العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في رسالة نصية للصحفيين إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى تم إطلاقه بزاوية شديدة الانحدار في الساعة 7:52 من صباح الأحد من مقاطعة "جا كانغ"، وأضافت أن الصاروخ طار حوالي 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ ألفي كيلومتر. وقال الرئيس مون في اجتماع مجلس الأمن القومي إنه إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى يقربها خطوة أخرى من إلغاء تعليقها الاختياري لتجارب الصواريخ طويلة المدى والتجارب النووية. وقال أيضا إن الإطلاق الأخير يمثل تحديا لجهود نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي. ويذكر أن كوريا الشمالية لم تطلق صواريخ باليستية متوسطة أو بعيدة المدى منذ نوفمبر 2017، عندما اختبرت إطلاق صاروخ من طراز "هوا صونغ 15"، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات. وفي وقت سابق من هذا شهر يناير الجاري، ألمح النظام الحاكم في بيونغ يانغ إلى أنه قد ينهي الوقف الاختياري الذي فرضه على التجارب النووية والصواريخ الباليستية طويلة المدى.