اشتداد الازدحام المروري على الطرق السريعة بسبب تساقط الثلوج

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توقعت هيئة الطرق الكورية أن تشهد الطرق المؤدية إلى العاصمة سيول ازدحاما مروريا خانقا اليوم نتيجة لعودة حوالي 450 ألف سيارة إلى منطقة العاصمة في نهاية يوم عيد رأس السنة القمرية، بزيادة تبلغ حوالي 60 ألف سيارة مقارنة مع يوم أمس، وكذك بسبب الثلوج التي سقطت بكثافة ليلة أمس على أنحاء متفرقة من البلاد.وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن تستغرق المسافة من مدينة "بوسان" الواقعة في جنوب غرب البلاد إلى العاصمة سيول حوالي 8 ساعات و10 دقائق، بينما ستستغرق المسافة من مدينة "كوانغ جو" الواقعة في جنوب شرق البلاد حوالي 7 ساعات إلا 10 دقائق، ومن مدينة "كانغ ننغ" في الشمال الشرقي حوالي 4 ساعات و20 دقيقة.ومن المتوقع أن يصل الازدحام المروري الناتج عن العودة إلى العاصمة إلى ذروته فيما بين الساعة الرابعة والساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم، وأن يستمر الازدحام لفترة حتى يخف تدريجيا في حوالي الساعة الثالثة من صباح الغد الأربعاء.وحذرت الهيئة من أن استمرار البرودة الشتوية القارسة تزيد من مخاطر الانزلاق على الطرق بسبب تراكم الجليد.