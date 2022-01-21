هيون ديه كيا تخطط لزيادة مبيعاتها من السيارات في جنوب شرق آسيا

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تخطط شركة هيون ديه وشركة كيا التابعة لها، لصناعة السيارات هذا العام لتحقيق زيادة كبيرة في مبيعاتها من السيارات في أسواق جنوب شرق آسيا.ووفقا لصناعة السيارات المحلية، أعلنت الشركة الكورية في نهاية الشهر الماضي عن أهداف مبيعاتها حسب المناطق العالمية، وكان هدفها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأعلى من بين 9 مناطق حول العالم، بما في ذلك كوريا، حيث وضعت هدفا ببيع 419 ألف سيارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام بزيادة 27.4% مقارنة مع العام الماضي الذي كانت قد باعت فيه 329 ألف سيارة.وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الوحيدة التي تجاوز مستوى هدف زيادة المبيعات فيها 20% من بين المناطق الأخرى حول العالم، وتلتها منطقة أمريكا الشمالية بـ18.5%، ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بـ18.3%، وشبه القارة الهندية بـ15.2%.يشار إلى أن مصنع هيون ديه في إندونيسيا يمثل قاعدة أمامية للشركة الكورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بشكل كامل في غضون النصف الأول من هذا العام بعدما بدأ في إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية صغيرة الحجم في شهر يناير الماضي، بحيث يتم فيه إنتاج كمية كبيرة من السيارة "آيونيك 5 " الكهربائية في شهر مارس القادم.وتنوي الشركة التركيز على بيع سياراتها في أسواق جنوب شرق آسيا ذات إمكانية النمو الكبيرة.خاصة يكتسب إنتاج كمية كبيرة من السيارة "آيونيك 5" هناك معنى خاصا لأن الشركة الكورية ستصبح الأولى من نوعها في إندونيسيا مما سيسهم في احتلالها أكبر حصة في أسواق شرق آسيا التي لم تبدأ بعد في استعمال السيارات الكهربائية.