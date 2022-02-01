إصابات كورونا اليومية في كوريا تتجاوز 18 ألفا لأول مرة

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 18 ألف حالة لأول مرة منذ تفشي الوباء في البلاد.وصرحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء بأنه تم الإبلاغ عن 18 ألفا و343 إصابة طوال يوم أمس الاثنين، كان من بينها 220 حالة لدى القادمين من الخارج.ويعد ذلك الرقم أعلى بمقدار 815 مقارنة بالرقم القياسي السابق، البالغ 17 ألفا و528، الذي تم تسجيله أول من أمس الأحد. وقد ظلت حالات كورونا اليومية فوق مستوى عشرة آلاف منذ 26 يناير.وأصبح المتحور أوميكرون، الذي كانت نسبة الإصابات به تبلغ 4% فقط قبل شهر، هو السلالة السائدة في كوريا، حيث بلغ متوسط الإصابات به من بين إجمالي الإصابات 80% خلال الأسبوع الماضي.وتم الإبلاغ عن 17 حالة وفاة أخرى، ليصل معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في كوريا 0,78%، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة 272 حالة. وبلغ عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في منازلهم 82ألفا و860 شخصا، وهو أعلى رقم منذ أن تقرر علاج الحالات الجديدة في المنازل في شهر أكتوبر من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، تلقى 53,1% من السكان في كوريا جرعة إضافية معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما تلقى ما يقرب من 86% من إجمالي عدد السكان جرعتين من اللقاحات.