دخول اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في كوريا

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دخلت اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية بدءا من اليوم الثلاثاء الأول من فبراير.جاء ذلك وفقا لنصوص الاتفاقية التي تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما من إيداع الحكومة لوثيقة التصديق على الاتفاقية، وهو ما قامت به الحكومة الكورية يوم 3 ديسمبر الماضي.ويذكر أن كلا من الصين واليابان وعشر دول أخرى أعضاء في الاتفاقية كانت قد أتمت الإجراءات الضرورية قبل كوريا الجنوبية، ومن ثم دخلت لديها الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من الشهر الماضي.ومن المتوقع أن يتم بذلك توسيع الأراضي التجارية الكورية وبالتالي زيادة نطاق الصادرات الكورية، لتشمل العديد من المنتجات مثل ألعاب الكمبيوتر والأفلام وغيرها، إلى جانب الصادرات الكورية الرئيسية القائمة حاليا، مثل السيارات والصلب وقطع الغيار.الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تغطي ثلث عدد السكان وحجم التبادلات التجارية والناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبالتالي فهي تعد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة عالميا.ويشارك في عضويتها الدول العشر الأعضاء في اتحاد دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، وهي إندونيسيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا وبروناي وماليزيا والفلبين وسنغافوره ولاوس وبورما، و5 دول غير أعضاء في الاتحاد وهي الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلاند وكوريا الجنوبية.يشار أيضا إلى أن هذه الاتفاقية تعد أول اتفاقية للتجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان.